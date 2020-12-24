رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

باحثون: حليب الثدي علاج محتمل لفيروس كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:24 م
حليب الثدي
حليب الثدي
إسلام جمال
طباعة
يسعى باحثون إلى التوصل لنتائج جيدة بشأن علاج فيروس كورونا المستجد عن طريق «حليب الثدي».

ووفقًا لما ذكره موقع «newscentermaine» فقد وجد باحثون صينيون أن التعرض لحليب الثدي البشري يساعد في قتل الفيروس.

ويتم فحص عينات اللبن المشاركة في البحث عن عدوى فيروس كورونا بسبب الأجسام المضادة الموجودة في الحليب.

ويعتقد العلماء أن "اللاكتوفيرين" الموجود بلبن الأم، يعمل بشكل أساسي كمنبه مناعي، يمكن أن يعزز بشكل كبير من قدرة الإنسان على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

واختبر فريق بحثي في بكين تأثير لبن الأم البشري على الخلايا المعرضة لفيروس كورونا، تم جمع الحليب في عام 2017، قبل وقت طويل من بدء الوباء وتنوعت أنواع الخلايا التي تم اختبارها من خلايا الكلى الحيوانية إلى خلايا الرئة والأمعاء البشرية، كانت النتائج هي نفسها قتل الحليب معظم سلالات الفيروس الحية.

وأفاد الباحثون بأن تأثير بسترة حليب الثدى، على الفيروسات التاجية في حليب الأم لم يتم الإبلاغ عنه مسبقا في المؤلفات العلمية، حيث يسعى العلماء للتوصل الى نتائج للقضاء على الجائحة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كلمات حاسمة.. كلوب يعلق على «رحيل صلاح من ليفربول»

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

«المركزي» يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

الصور

image description

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مسابقة التقييم الكشفي

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

الأكثر قراءة

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

بهاء سلطان مفاجأة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020

القضاء السويسري يلغي عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ

دراسة تثبت فاعلية الكحول لقتل الجراثيم

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

أيام زمان

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

محب جميل يوثق علاقة عبدالمطلب بأم كلثوم في كتابه «سلطان الطرب»

«عبدالدايم»: أسوان بوابة مصر الجنوبية ولها مكانة خاصة بسبب إرثها الحضاري

طرح العرض البانورامي لمعرض منى فتحي إلكترونيًا

أشرف أبوجليل يعتذر عن منصب رئيس إدارة إقليم شرق الدلتا الثقافي