باحثون: حليب الثدي علاج محتمل لفيروس كورونا

يسعى باحثون إلى التوصل لنتائج جيدة بشأن علاج فيروس كورونا المستجد عن طريق «حليب الثدي».ووفقًا لما ذكره موقع «newscentermaine» فقد وجد باحثون صينيون أن التعرض لحليب الثدي البشري يساعد في قتل الفيروس.ويتم فحص عينات اللبن المشاركة في البحث عن عدوى فيروس كورونا بسبب الأجسام المضادة الموجودة في الحليب.ويعتقد العلماء أن "اللاكتوفيرين" الموجود بلبن الأم، يعمل بشكل أساسي كمنبه مناعي، يمكن أن يعزز بشكل كبير من قدرة الإنسان على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.واختبر فريق بحثي في بكين تأثير لبن الأم البشري على الخلايا المعرضة لفيروس كورونا، تم جمع الحليب في عام 2017، قبل وقت طويل من بدء الوباء وتنوعت أنواع الخلايا التي تم اختبارها من خلايا الكلى الحيوانية إلى خلايا الرئة والأمعاء البشرية، كانت النتائج هي نفسها قتل الحليب معظم سلالات الفيروس الحية.وأفاد الباحثون بأن تأثير بسترة حليب الثدى، على الفيروسات التاجية في حليب الأم لم يتم الإبلاغ عنه مسبقا في المؤلفات العلمية، حيث يسعى العلماء للتوصل الى نتائج للقضاء على الجائحة.