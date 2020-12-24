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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

ورشتان للحكى والماكياج و5 عروض مسرحية فى فعاليات مهرجان المسرح المصرى

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:09 م
مهرجان المسرح المصرى
مهرجان المسرح المصرى
أمير محمد خالد
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يشهد اليوم السادس من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل عدة فعاليات، حيث تستمر ورشتي الحكي لمحمد عبد الفتاح والماكياج لإسلام عباس.

تبدأ العروض المسرحية في تمام السادسة، فعلى مسرح الطليعة يقام العرض المسرحي "الطريقة المضمونة للتخلص من البقع" من إخراج محمود مرسي، كما يعاد العرض المسرحي "اعترافات زوجية" على مسرح الغد في تمام السادسة مساء، وهو من إخراج أحمد فؤاد.

كما يعاد العرض المسرحي "كارمن" في تمام الثامنة مساء بمركز الهناجر، والعرض من تأليف بروسبير مريميه، ومن إخراج ريم حجاب، أما العرض المسرحي "أفراح القبة" فيقام في تمام الثامنة مساء على مسرح السلام، وهو من تأليف الأديب العالمي نجيب محفوظ، وإخراج محمد بكر، ويقام العرض المسرحي "الأخوة كرامازوف" في تمام الثامنة مساء على مسرح العرائس، وهي من تأليف ديستوفيسكي، وإخراج عمرو وهبة.

‎تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتي تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوًا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسًا للمهرجان" وعضوية كلًا من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفي والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري والمخرج حمدي حسين بكري والفنانة هايدي عبد الخالق، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه

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