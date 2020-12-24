المنامة: مجلس التنسيق السعودي البحريني خطة تاريخية نحو التكامل

أشاد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، الخميس، بعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ونظيره البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، لافتًا إلى أنها خطوة تاريخية مباركة على طريق التكامل والوحدة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية على أعلى المستويات.وأكد الرميحي أن مجلس التنسيق السعودي البحريني مثَل دعامة قوية إلى صرح العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتقدمها على الدوام كأنموذج في الوحدة الخليجية والأخوة العربية والإسلامية والشراكة الاستراتيجية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأعرب وزير الإعلام البحريني عن تفاؤله بنجاح مجلس التنسيق السعودي البحريني وما انبثق عنه من خمس لجان فرعية، في توثيق الروابط المتينة ودفع مسيرة العلاقات بين المملكتين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، بما يعكس وحدة الرؤى والمواقف الدبلوماسية والإعلامية والتفاهم المشترك، ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.