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عالم

وزير الدفاع السوداني: القوات المسلحة تقف لحماية الأرض والعرض

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:08 م
وزير الدفاع السوداني
وزير الدفاع السوداني
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أكد اللواء ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني، أن القوات المسلحة تقف الآن في كل مناطق السودان تحمي الأرض والعرض، موضحا أنه تم تأمين الحدود الشرقية للبلاد تمامًا واستعدادها لحماية كل ما يمس أرض السودان.

وذكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان، اليوم الخميس، أن الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية المكلفة، بحثت مع اللواء ركن يس إبراهيم يس، الوضع الأمني والترتيبات لحماية المدنيين في مناطق الإنتاج وكل بقاع السودان بعد توقيع اتفاقيات السلام.

وأشادت وزيرة المالية السودانية بالجهود الكبيرة، التي تقوم بها القوات المسلحة فى حماية البلاد والمحافظة على كل مكتسباتها ممتدحةً دور الجيش السوداني في تحقيق ذلك.

وقالت إن حماية المدنيين وتوفير الأمن في كل أنحاء السودان من أهم مكتسبات السلام ومتطلبات التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، ولذلك نتطلع لإكمال عملية السلام ليعم جميع ربوع البلاد.

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