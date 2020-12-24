«الأعلى للجامعات الخاصة» يوافق على نظام تنسيق القبول الإلكتروني

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على نظام القبول الإلكترونى المقترح بالجامعات الخاصة والأهلية، على أن يتم تطبيقه اعتبارا من تنسيق الترم الثانى للعام الجامعى الحالى 2020/2021؛ بهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، وإيجاد نظام آلى يمنع أى تدخل بشرى فى نظام الاختيار، فضلًا عن تمكين كل كلية من استيفاء الأعداد المخصصة لها من الطلاب.وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنظام الإلكترونى المقترح، مؤكدًا أنه يأتى فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى.