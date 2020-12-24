بالتزامن مع تحديد موعد الامتحانات.. جامعة الإسكندرية تشدد على تدابير الوقاية

بعد انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين تزامنا مع الموجة الثانية التي ضربت كثيرا من دول العالم ودفعت الدولة إلى تطبيق كل الاجراءات الاحترازية بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس.ولكن كيف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات المصرية تزامنا مع اقتراب موعد امتحانات التيرم الأول؟قال نور رمضان، طالب في كلية التجارة جامعة الاسكندرية: بعد تحديد موعد امتحانات التيرم الأول يقوم العاملون من الإدارة والأمن بكل المجهود المطلوب للتصدي للفيروس، حيث يبدأ يومنا بقياس درجة الحرارة عند دخولنا من البوابات وحث الأمن للطلاب على الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الجامعة وارتداء الكمامات طوال اليوم داخل الجامعة، فيمنع الدخول بدون الكمامات والقفازات ويقومون برش المدرجات بأكملها بالمواد المطهرة.أشار الي أن الطلاب يتجنبون لمس أي شىء داخل الجامعة للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة أنه عندما يشعر أحد بأعراض كورونا لا يأتي الي الجامعة ونقوم بإرسال جميع المحاضرات له، فجميعنا داخل الجامعة نعمل كجنود الحرب صف واحد أمام ذلك الفيروس.وفي نفس السياق يقول "رزق علي" طالب في كلية حقوق جامعة الاسكندرية: عند دخوله المحاضرة يقوم الدكتور بالتنبيه على جميع الطلاب بارتداء الكمامات وترك مسافات بين بعضهم البعض وعدم لمس اي شيىء في المدرج قبل رشه بالكحول وتطهيره وبعد الانتهاء من المحاضرة يقوم بتنظيم الخروج في مسافات حتي لا يسبب ازدحاما على أبواب المدرج.ويؤكد رزق أن الجامعة حريصة كل الحرص على الطالب من دخوله حتى خروجه، حيث توجد لافتات في أرجاء الجامعة لتنبيه الطلاب عندما يكتشفون حالة كورونا وايضا للوقاية وحمايتهم من انتشار الفيروس داخل أرجاء الجامعة.وفي وقت سابق عقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، اجتماع فيديو كونفرانس للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث وجه بعقوبات تأديبية للمخالفين حرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.كما أكد الدكتور جابر، على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء قناع الوجه، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامة الجامعيين.