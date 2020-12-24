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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يحذر من مخطط حوثي إيراني لإحداث تغيير ديموغرافي في بلاده

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:57 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من مخطط (حوثي إيراني) لإحداث تغييرات ديموغرافية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال الإرياني في تصريحات اليوم الخميس: "مليشيا الحوثي بدعم وتخطيط إيراني تواصل مخطط ‎حوثنة اليمن عبر محاولة إحداث تغييرات ديموغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين لمشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع المواطنين بالقوة والسلاح والإرهاب المنظم".

وأضاف: "هذا المخطط يؤكد مضي مليشيا الحوثي في محاولة فرض مشروعها الانقلابي، ومحاولة كسب الوقت لاستكمال تأسيس جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في اليمن والمجتمع والترويج لفكرها الإرهابي وطقوسها المذهبية المستوردة من إيران".

وأكد أن هذا المخطط يعكس فداحة التهاون مع الخطر الذي تمثله مليشيا الحوثي والثمن الذي يدفعه اليمن في ظل صمت المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية، والدفاع عن هوية اليمن وحاضر مستقبل اليمنيين.

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