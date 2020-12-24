صربيا تبدأ حملة تطعيم للوقاية من كورونا ورئيسة الوزراء تتقدم الصف

تلقت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا أول جرعة توزع في البلاد من لقاح «كوفيد-19» اليوم الخميس في بداية حملة تطعيم بلقاح طورته شركتا فايزر وبيونتيك.وصربيا هي ثالث دولة في أوروبا تبدأ حملة تطعيم واسعة النطاق ضد مرض «كوفيد-19» بعد بريطانيا وسويسرا.وقالت برنابيتش بعد تطعيمها في معهد علم الفيروسات والأمصال واللقاحات في بلجراد "يشرفني أن أتمكن من القيام بذلك من أجل بلدي وأن أكون الأولى ممهدة الطريق أمام مواطنين آخرين".وأغلب دول الاتحاد الأوروبي، التي تأمل صربيا في الانضمام لعضويته، ستبدأ التطعيم ضد «كوفيد-19» يوم 27 ديسمبر.