آخرها فتاة ميت غمر.. جرائم تحرش حرمت الفتيات من السير في الشارع بأمان

- التحرش بفتاة ميت غمر

- المتهم بالتحرش بفتاة المول: «عندي هوس جنسي»

- طبيب يتحرش بفتاة في «ميكروباص»

- حبس المتهم بالتحرش بزميلته في المقطم

«تصرف غير لائق.. تعدي جنسي.. إكراه جسدي».. كلها أمور تصف التحرش بالفتيات نتيجة أفعال غير متزنة يقوم بها الرجال؛ فيمنعوا حق الفتاة في ان تخطو بحرية في الطريق العام فتصبح مهددة دائمًا من أفعال أو نظرات تخترق جسدها، وأقرب ما حدث هو واقعة التحرش الجماعي منذ أيام بفتاة أثناء سيرها في الطريق بمنطقة ميت غمر.وتأتي عقوبة التحرش وفقًا لقانون العقوبات ونص المادة 306 مكرر ( أ ): «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.وفى حالة تكرار التحرش، تكون العقوبة وفا لنص المادة 306 مكرر ( ب ) على: «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».وإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون: «أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه».أمرت النيابة العامة، حبس سبعة متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتعدي على فتاة بمدينة ميت غمر بالدقهلية.كانت «النيابة العامة» قد أُخطرت يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري بشكوى فتاة استمعت إلى شهادتها حول ملاحقة سبعة فتيان لها خلال سيرها بطريق عام بمنطقة ميت غمر، وملامستهم جسدها ومواطن عفتها وإثارة المارَّة ضدها حالَ استقلال خمسة منهم سيارة واثنين دراجة آلية.فدلفت إلى مقهى لتفاديهم، ثم لما خرجت منه ظانَّةً انصرافهم فُوجِئَت باستمرار تتبعهم لها وموالاة التعدي عليها فتوارت بمعرض للسيارات ساعدها مالكه بتدبير وسيلة لنقلها إلى محل إقامتها.وأكدت تلقيها تهديدات من صفحة خاصة بأحد أقارب متهم ومحامٍ موكَّل للدفاع عن بعض المتهمين بموقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- تضمنت التشهير بها للتأثير عليها وإكراهها على التنازل عن شكواها.وتمكنت الشرطة من خلال التحري وفحص كاميرات مراقبة مطلة على موقع الحادث من تحديد المتهمين السبعة ورقمي السيارة والدراجة اللتين استقلوهما، فاستجوبتهم «النيابة العامة» بعد إلقاء القبض عليهم وقد اعتصموا بالإنكار.وتلقت «النيابة العامة» من الشرطة مقطعَين مصوَّرَين استُخرجا من آلات مراقبة مطلة على موقع الحادث، ثبت من مشاهدة أحدهما ظهور المجني عليها فيه وعدد كبير من الناس ملتف حولها، وظهورها في المقطع الآخر خلال سيرها بالطريق العام والمتهمون يلاحقونها بالسيارة والدراجة الآلية المشار إليهما.وبمواجهتهم بالمقطعين لم ينكروا ظهورهم فيهما، كما تعرفت المجني عليها على المتهمين حالَ عرضهم عليها عرضًا قانونيًّا بالتحقيقات.وحصلت «النيابة العامة» على مقطعيْن مصوَّرين آخرين مستخرجين من آلة مراقبة أخرى ظهر في أحدهما سير المجني عليها بالطريق العام في صحبة فتاة -من الشهود- باتجاه معرض السيارات الذي توارت فيه، وتتبع عدد من الناس لها من بينهم السيارة التي استقلها بعض المتهمين.واستمعت «النيابة العامة» إلى ستة شهود على الواقعة من بينهم صاحبا المعرض والمقهى اللذان توارت المجني عليها فيهما وثلاث فتيات وآخر شاهدوا المجني عليها خلال ملاحقتها، دون مشاهدتهم لحظة التعدي عليها.وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صحة تعدي المتهمين على المجني عليها خلال سيرها بالطريق العام بالقول والملامسة، ثم لما استغاثت تجمع عدد من المارين بالطريق من حولها في محاولة لإنقاذها، ولكن المتهمون استغلوا هذا التجمع بموالاة التعدي عليها.وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وطلبت من إدارة المرور المختصة بيان مالكي السيارة والدراجة اللتين استقلهما المتهمون، وجارٍ استكمال التحقيقات.اعترف المتهم بالتحرش بفتاة داخل مول بمنطقة التجمع في تحقيقات النيابة العامة أنه مصاب بمرض هوس جنسى، وعندما يشاهد فتاة جميلة يتتبعها ويتحرش بها.كانت محكمة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار كمال مسعود وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى ومحمد رضا وسكرتير تجديد رومانى زكرى، بحبس مهندس 45 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحرش بفتاة داخل مول شهير بالتجمع الخامس والاستمناء على ملابسها.بدأت تفاصيل الواقعة، عندما استغاثت فتاة بالمارة أثناء استقلالها سلم كهربائى داخل مول شهير بمنطقة التجمع الخامس من شاب تحرش بها.انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات وبعد تفريغ الكاميرات، أن المتهم شاب يعمل مهندس، وأنه تتبع الفتاة أثناء تجولها بالمول وعقب استقلالها السلم الكهربائى، قام بخلع بنطاله وقام بالاستمناء على ملابسها، وسط ذهول المواطنين الذين تجمعوا حوله وألقوا القبض عليه.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم سبق اتهامه بالتحرش بسيدة داخل أتوبيس وتم الحكم ببراءته لعدم توافر الأدلة.قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بالشرقية، إحالة طبيب إلى محكمة الجنح؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة وارتكاب فعل مخل داخل سيارة ميكروباص.كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ من فتاة تُدعى "هـ. ا"، 19 عامًا، تتهم فيه "ع. م" طبيبا بشريا بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وارتكاب فعل مخل داخل سيارة ميكروباص كانت تستقلها بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق.جرى ضبط الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جنح ثان الزقازيق لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقاتأمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة في مكان عملها بمنطقة المقطم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في الواقعة.كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا يفيد تحرش شاب بفتاة في محل عملها أثناء تواجده لإجراء بعض الأوراق في منطقة المقطم، واستغاثت الفتاة بزملائها في العمل، والذين تمكنوا من ضبط المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.