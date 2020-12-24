رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 عاطلين خططوا لمشاجرة دامية بسبب تماثيل مقلدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:09 م
ضبط 3 عاطلين
ضبط 3 عاطلين
هدير مصطفي
طباعة
ألقت مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص في مشاجرة بسبب آثار مزيفة في مصر الجديدة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من الأهالى بوقوع مشاجرة بمنطقة منشية البكري، وبالانتقال تم تحديد طرفي المشاجرة، طرف أول: "ع أ ع" 29 سنة، مراقب نظم بالشركة المصرية للمطارات ومقيم بإسنا الأقصر، وضبط بحوزته 3 تماثيل صغيرة الحجم "مقلدة"، و"ا م ص ا" 24 سنة، طالب، وطرف ثان "س ع ع ع" 47 سنة، صاحب محل ملابس.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر الأول بحيازته التماثيل المقلدة المضبوطة بحوزته بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين، وأضاف بسابقة تعرفه على الثاني من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وارتباطهما بعلاقة صداقة، واتفاقهما على عرض المضبوطات على الثالث لشرائها عقب إيهامه بأثريتها، واتفقا معه على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التماثيل، إلا أنه حضر دون المبلغ المالي المتفق عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي "دون إصابات".

وبمواجهة الثاني والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الوزراء: الدولة المصرية لن تواجه كورونا بالغلق العام

طوارئ في المحافظات لبدء توزيع لقاح كورونا

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

image description

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لتنظيف الشوارع والميادين

image description

أسيوط تودع جثمان شهيد سيناء «علي حسانين» في جنازة عسكرية مهيبة

image description

حملة على مراكز الدروس الخصوصية بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«مدبولى» يوجه بوجود مسار آمن داخل المستشفيات لاستقبال مصابى كورونا

التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

«الصحة»: الإفراج عن لقاح كورونا جمركيًا الأحد.. وتجهيز مقار التطعيم غدًا

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

بهاء سلطان مفاجأة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

منوعات

دراسة تثبت فاعلية الكحول لقتل الجراثيم

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

إطفاء فرنسا تجري فحوص كورونا لسائقي الشاحنات في دوفر لحل الأزمة

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان معرض الجامعة الأول للكتاب

احتفالية بمئوية عبد الرحمن الخميسى في المركز الثقافي الروسي

صدور كتاب جديد لـ شوقي علام عن دار الإفتاء المصرية

أعمال موسيقية وباليه في احتفالات الكريسماس بأوبرا الإسكندرية