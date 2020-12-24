ضبط 3 عاطلين خططوا لمشاجرة دامية بسبب تماثيل مقلدة

ألقت مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص في مشاجرة بسبب آثار مزيفة في مصر الجديدة.وتبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من الأهالى بوقوع مشاجرة بمنطقة منشية البكري، وبالانتقال تم تحديد طرفي المشاجرة، طرف أول: "ع أ ع" 29 سنة، مراقب نظم بالشركة المصرية للمطارات ومقيم بإسنا الأقصر، وضبط بحوزته 3 تماثيل صغيرة الحجم "مقلدة"، و"ا م ص ا" 24 سنة، طالب، وطرف ثان "س ع ع ع" 47 سنة، صاحب محل ملابس.وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر الأول بحيازته التماثيل المقلدة المضبوطة بحوزته بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين، وأضاف بسابقة تعرفه على الثاني من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وارتباطهما بعلاقة صداقة، واتفاقهما على عرض المضبوطات على الثالث لشرائها عقب إيهامه بأثريتها، واتفقا معه على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التماثيل، إلا أنه حضر دون المبلغ المالي المتفق عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي "دون إصابات".وبمواجهة الثاني والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة.