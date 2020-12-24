نادي القضاة ينعي المستشار أحمد البكري

نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ببالغ الأسى والحزن المستشار أحمد البكري رئيس الاستئناف الذي وافته المنية اليوم.وأعرب نادي قضاة مصر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وزملائه ومحبيه، داعين الله أن يرزقهم الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون.صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.