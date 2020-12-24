مسؤول بريطاني: الخروج من الاتحاد الأوروبي تحتاج ساعات قبل الإعلان عنها

قال مسؤول بريطاني، اليوم الخميس، إن صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي تحتاج ساعات قبل الإعلان عنها، وفقا لقناة العربية الاخبارية.وظهرت عقبة تتعلق بالمصايد في اللحظات الأخيرة وأرجأت الإعلان عن اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.ووفقا لما قاله وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني، الخميس، لإذاعة آر.تي.إل الأيرلندية، فإن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "كان من المفترض أن يعقد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم لكن هذا لم يحدث. لذا فإن هناك عقبة ما ظهرت في اللحظات الأخيرة" فيما يتعلق بنص اتفاق المصايد.وأضاف: "كنت آمل أن أتحدث إليكم صباح اليوم تزامنا مع إعلانين مهمين في لندن وبروكسل، لكن لا نزال نتوقع هذا في وقت لاحق اليوم".