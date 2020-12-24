إيبارشية المنيا تُطلق نظام الحجز المسبق للقداسات بنسبة 25%

أعلنت إيبارشية المنيا، برئاسة الأنبا مكاريوس، أسقف عام الإيبارشية عن عدة إجراءات احترازية جديدة، تبدأ تطبيقها بالتزامن مع الأسبوع المقبل، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشارت إيبارشية المنيا، في بيان لها اليوم الخميس، إلى استمرار القداسات الإلهية طوال الأسبوع، ولكن مع تطبيق نظام الحجز المسبق ولا تزيد نسبة الحضور عن 25 %.وتابعت "كما يتم توقف خدمة مدارس الأحد وجميع الأنشطة الكنسية، والاجتماعات الروحية ولا يجوز عمل أي اجتماع خارج الكنائس، مشددة على ألا يزيد عدد الحضور بصلوات الجنازات والأكاليل عن 25 فردًا".وشددت على ارتداء الكمامات كشرط لدخول الكنيسة، كما يراعي التباعد بين المصلين، مع اختصار وقت الصلوات قد المستطاع في القداسات، وذلك بهدف الحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.ِ