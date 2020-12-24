«التخطيط»: 86 مليون جنيه لرصف الطرق وتطوير مداخل بورسعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع لصرف الطرق بنطاق مدينة بورفؤاد وأحياء الزهور والمناخ والجنوب بمحافظة بورسعيد بتكلفة إجمالية قدرها 32 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع امتد تنفيذه خلال عام.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع تضمن رصف طرق بأطوال 54 كم داخل أحياء محافظة بورسعيد، من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وتيسير الحركة المرورية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لتطوير مدخل بورسعيد الغربى ونقل منفذ الجميل القديم إلى الموقع الجديد بتكلفة 54 مليون جنيه لتقليل الزحام وحوادث السير، ليكون الإجمالي 86 مليون جنيه لتطوير الطرق بالمحافظة.