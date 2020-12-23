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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

فى الحلقة 9 من «جمال الحريم».. دينا فؤاد تمارس السحر ونور تخطط لحرق ملك الجن

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:30 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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ردود فعل قوية يحققها مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم"، عقب عرض كل حلقة على فضائية DMC، حيث شهدت الحلقة التاسعة من المسلسل استعادة "حنان" تجسدها وجه القمر دينا فؤاد، حياتها وعملها بالجيم بعد أن تقبلت وجود الجن العاشق معها، بل تمادت لتمارس السحر والتعويذات وتعطى وعودا لزميلتها فى العمل أنها ستجعل من تحبه خاتما ترتديه بإصبعها متى تشاء، وذلك بمساعدة تعويذات الجن، وأصبحت "حنان" تتحامى بالجن العاشق وتشعر بالقوة معه وتجرب تعويذاته على أصدقائها حيث قامت بالإتصال بزميلتها لتتأكد من نجاح التعويذة، كما أصبحت لا تستعنى بزوجها تماما ولا تأكل معه وكأنها لا تريد البقاء معه أكثر من ذلك.

وشهدت الحلقة التاسعة تطورات فى شخصية "نور" تجسدها النجمة نور اللبنانية، حيث تقابلت مع ملك الجن وأمرها أن تطلب من والدتها الخروج من الغرفة وألا تشغل الراديو على القرآن الكريم حتى لا تتم أذيتها، وقام بمعاقبتها على محاولتها التخلص منه بإصابتها بألم وتشنجات قوية، وفى السياق أكد الشيخ الذى حاول معالجة "نور" أنها لن تخف لأن ملك الجان قوى للغاية ويجب أن يتم التخلص منه بواسطة شيخ أقوى منه، وطلب "إياد" حازم سمير من "نور" أن يخرج معها وبالفعل خرجت معه وأعترف لها أنه يستطيع أن يرى الجن منذ طفولته وأنه يستطيع أن يحرقهم، وبدأ يخطط معها لحرق الجن، لكن غضبت منه "نور" لعدم اعترافه لها من البداية أنه يراهم، ولكنه أكد لها أنها لم تكن مستعدة لتقبل الأمر وفي نهاية الحلقة رأوا الاثنين رؤية مخيفة أمام سيارة "إياد".

ودخلت أنعام الجريتلى المستشفى بعد أن استولى ابنها الوحيد علي شقتها وطردها هى وابنتها فى الشارع بدون مأوى، وفشلت مساعى الجيران فى الصلح بينهم، وطلبت من ابنتها فى حالة وفاتها تبيع خاتمها لتكمل ثمن دفنتها، كما أصيب "ابراهيم" أمير شاهين بمرض بالقلب يستدعى إجراء عملية جراحية وطلب من "يوسف" خالد سليم أن يخفى الخبر عن زوجته "علا".

وعلى صعيد قوى الشر بقيادة "منصور" أشرف مصيلحى فأصبحت أقوى بإنضمام "خالد" إسلام جمال للقوى المظلمة، ويطمع "منصور" فى أن ينجح "خالد" لضم "صفية" حفيدة الشيخ حسن وتجسدها نور أيضا، إلى عالمهم السفلى.

ومسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

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