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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 24-12-2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:10 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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يقدم لكم «الدستور» مواعيد القطارات اليوم الخميس 24-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، أعلنت هيئة السكك الحديد موقف التأخيرات المتوقعة اليوم في مواعيد القطارات، نظرًا لما تنجزة الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط.

مواعيد القطارات اليوم الخميس 24-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات


تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الخميس 24-12-2020:

موعد قطار رقم 1143 اليوم الخميس - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

موعد قطار رقم 935 اليوم الخميس - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

موعد قطار رقم 1935 اليوم الخميس- مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة اليوم الخميس 24-12-2020:

موعد قطار رقم 956 اليوم الخميس - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

موعد قطار رقم 954 اليوم الخميس - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

موعد قطار رقم 966 اليوم الخميس - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

موعد قطار رقم 586 اليوم الخميس - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

موعد قطار رقم 948 اليوم الخميس - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

موعد قطار رقم 662 اليوم الخميس - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

موعد قطار رقم 268 اليوم الخميس - ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

موعد قطار رقم 1116 اليوم الخميس - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

موعد قطار رقم 12 اليوم الخميس - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

وأكدت هيئة السكك الحديد، على أن التأخيرات في مواعيد القطارات على " خط القاهرة - خط إسكندرية"، 
لمدة 45 دقيقة وتأخيرات خط القاهرة - السد العالي، في حدود نصف ساعة.

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