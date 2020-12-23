كندا تقر لقاح «موديرنا» ضد كورونا

أقرت وزارة الصحة الكندية، الأربعاء، استخدام لقاح فيروس كوفيد-19 الخاص بشركة موديرنا، مما يمهد الطريق أمام وصول آلاف الجرعات بحلول نهاية الشهر.وأعلنت الهيئة الفيدرالية الموافقة بعد الانتهاء من مراجعة بيانات التجارب السريرية للشركة. وبلغت نسبة فعالية لقاح موديرنا 94.1 في المائة، كما قالت وزارة الصحة الكندية في إشعار يسمح باستخدام اللقاح.وجاء في الإشعار أنه "لم يتم تحديد أي قضية تهدد السلامة ولم يتم تحديد أي عوارض أو أحداث سلبية تهدد الحياة أو وفيات مرتبطة باللقاح".وهذا هو اللقاح الثاني الذي تعتمده وزارة الصحة الكندية، ووافقت الوزارة على لقاح فايزر-بيونتيك في التاسع من ديسمبر، ويتم إعطاؤه بالفعل في أجزاء من البلاد للأشخاص في المجموعات ذات الأولوية العالية، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية وكذلك العاملين في مجال الرعاية طويلة الأجل والمقيمين.