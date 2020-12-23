تركيا: الحكم على صحفي معارض لأردوغان بالسجن 27 عاما

أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، حكما على الصحفي جان دوندار المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان بالسجن 27 عاما.وذكرت قناة (العربية) أن السلطات التركية تتهم الصحفي المنفي في ألمانيا بمساعدة تنظيم إرهابي والتجسس.وأدانت محكمة في إسطنبول دوندار، وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، لنشره تحقيقا يؤكد أن أجهزة الاستخبارات التركية تسلم أسلحة لمجموعات متطرفة في سوريا.يذكر أن دوندار تعرض لمحاولة اغتيال في عام 2016 ونجا منها بأعجوبة، في حين وجهت أصابع الاتهام إلى الحكومة التركية.