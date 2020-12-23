ضد الإنسانية.. الشرطة التركية تسقط نائبا من على كرسي متحرك (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر اعتداء الشرطة التركية على مجموعة من السياسيين الأكراد الذين احتجوا على اعتقال الشرطة التركية قيادات من بلدهم.وذكرت وسائل إعلام تركية، إن الشرطة في إسطنبول هاجمت، أمس الثلاثاء، مظاهرة لسياسيين أكراد، بعضهم من برلمانيي حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، واعتدت على المشاركين ونتيجة لهذا الاعتداء سقط موسى بير أوغلو، أحد النواب المشاركين في المظاهرة من على كرسيه المتحرك.و تجمع السياسيين والناشطين الأكراد تلبية لدعوة أحزاب ومنظمات كردية، في منطقة "فاتح" وسط إسطنبول، احتجاجا على اعتقال السلطات التركية النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي، ليلى جوفن، لكن الشرطة منعتهم من قراءة بيان صحفي وسرعان ما هاجمتهم، واعتقلت عددًا من المشاركين، بمن فيهم الرئيسين المشتركين لفرع إسطنبول لحزب الشعوب الديمقراطي، إليف بولوت، وإردال أفجي.جدير بالذكر أن السلطات التركية قد ألقت القبض على جوفن، الاثنين الماضي، وصدر حكم ضدها بالسجن لمدة 22 عامًا و3 أشهر، بتهمة ممارسة الإرهاب، وجاء الحكم بعدما رفع البرلمان التركي الحصانة عن غوفن، وأسقط عضويتها وطردها في يونيو الماضي.