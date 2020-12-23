القبض على عصابة تسرق الهواتف في البساتين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف بمنطقة البساتين.وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين تكوين عاطلَين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية وأنهما وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية،بدون لوحات معدنية، المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة.بمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما.وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها مسكنهم، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.