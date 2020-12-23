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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 23-12-2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:21 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 23-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، أغلقت مؤسسة البترول الكويتية تراجع سعر برميل النفط الكويتي 85 سنتا ليبلغ 49.91 دولار في آخر تداولات له مقابل 50.76 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي.

وعلي صعيد، الأسواق العالمية، شهد أيضًا سعر خام برنت انخفاضًا 1.35 دولار ليبلغ 50.91 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضًا 1.36 دولار ليبلغ 47.74 دولار.

محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في معظم البنوك أمام الجنيه المصري مقابل ارتفاع سعر الدينار في بنك كريدي أجريكول وبنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر الدينار الكوتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.63، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.88، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.67، وفي بنك الاستثمار العربي استقر سعر الدينار مقابل الجنيه ليسجل للشراء 52.16 جنيه وللبيع 48.59، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 51.31.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-12-2020 في البنوك المصرية

وواصل الدينار الكويتي استقراره أمام الجنيه ليسجل في بنك القاهرة للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 47.30، كما بلغ الدينار في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 51.33 جنيه وللبيع 48.40، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 47.95.

أسعار الدينار الكويتي
وفي المقابل، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.83 جنيه وللبيع 47.68، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.83 جنيه وللبيع 48.48، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.64، وفي بنك التنمية الصناعية بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 51.83 جنيه وللبيع 47.68، وفي بنك الإمارات دبي الوطني فسجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.01.

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