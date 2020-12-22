الحرية المصري يوزع ملابس على الأسر الأكثر احتياجا بالإسكندرية

نظم حزب الحرية المصرى بمحافظة الإسكندرية أمانة المنتزه ثان، معرض خيرى للملابس للأسر الأكثر احتياجا بالدائرة، لتوزيعها على الأهالي بالمحافظة ضمن خطة الأمانة لمواجهة البرد القارص.يأتي ذلك تحت رعاية أحمد مهني عضو مجلس النواب والأمين العام للحزب، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل أبو كليلة أمين عام الحزب بالإسكندرية، ومحمد شعبان أمين عام الحزب بدائرة المنتزه ثان، وأحمد مخلوف مساعد امين الدائرة، ونشوى مصطفى أمينة المرأة بدائرة المنتزة ثان.وأكد أحمد مهني أن ذلك يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية نحو الحزب تجاه المجتمع، والعمل على توفير حياة كريمة لهم، وتوفير الاحتياجات اللازمة من توفير ملابس ومساعدات عينية لمواجهة شدة البرودة القاصية، مضيفا أن المعرض الخيري لم يكن الأول للحزب، كما سيتم تجهيز عدد من المعارض في المناطق المختلفة بمختلف المحافظات.