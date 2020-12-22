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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

فرنسا تستبشر بـ«وش الضيف» وإنجلترا بـ«الذكور».. أغرب طقوس الدول لاستقبال العام الجديد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:38 م
الاحتفالات برأس السنة
الاحتفالات برأس السنة
جميلة على
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تأتي الاحتفالات برأس السنة هذا العام وأعياد الميلاد وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يجعل أجواء الاحتفاء تكون غريبة بعض الشئ بالنسبة للطقوس التي تعودت عليها بلدان العالم المختلفة فى تلك المناسبة.

"الدستور" ترصد أغرب طقوس الاحتفال برأس السنة:

• مولود الحظ بإنجلترا
تعانى إنجلترا من مصيبة كبرى ضربت بها بعد عزلها عن العالم فى الساعات الأخيرة من يوم أمس بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر فتكا من الأولى بين مواطنيها.

الأمر ازداد سوءا ويزداد مع تفشى السلالة الجديدة من الفيروس وتزايد أعداد المصابين مما يؤكد أن الاحتفال برأس السنة الجديدة هذا العام سوف يختلف عن سابقه.

ومن الطقوس الغريبة التي يتبناها الشعب الإنجليزى هو استقبال العام الجديد بمولود ذكر ليدل ذلك على الحظ الجيد ولكن ربما يكون المولود هذا العام انثى مع استمرار تفشي الموجة الثانية من كورونا.

• شوربة العدس في إيطاليا
رغم أن إيطاليا من الدول الأوروبية التي اكتسحها فيروس كورونا وتسبب فى وفاة الآلاف وإصابة الملايين إلا أنه من المتوقع طبقا لسلوك شعبها أن تحتفل برأس السنة الجديدة.

ومن عادة الإيطاليون الأحتفال برأس السنة من خلال شوربة العدس.

• فرنسا «وش الضيف»
تعانى فرنسا هي الأخرى من انتشار موجة الثانية لكورونا حتى أن رئيسها ماكرون أصيب هو الآخر ولكن من المعروف أنه رغم الإجراءات الاحترازية إلا أنه طبقا لطبيعة باريس الصاخبة فإنه من المحتمل أن يتزايد الاعداد المصابين مع الاحتفال برأس السنة.

ويعتقد أهل فرنسا أن الحظ في السنة الجديدة يكمُن فى الضيف القادم فإذا كان ثرى سيكون العام الجديد كذلك وإذا كان ضيف غير مرغوب فيه فهو ما يدل على حظ المواطن فى العام الجديد.

الدنمارك تحطم أطباقها
ومن طقوس الدنمارك تكسير الأطباق القديمة أمام أبواب الأصدقاء لتدل على الوفاء والإخلاص.

حيث يقوم المواطنون هناك بتجميع الأطباق وتكسيرها فى رأس السنة ابتهاجا بها وتعظيم لدور الصداقة من وجهة نظرهم واعتقادهم.

• الصين تلون الأبواب بالأحمر
البلد الأغرب دائما وصاحبة الفضل فى انتشار كورونا فى العالم ولهم طقوس بالتأكيد تختلف عن العالم ومنها تلوين أبواب البيوت باللون الأحمر ولكن من المنتظر أن تختلف الطقوس هذا العام خوفا من عدوى فيروس كورونا.

• ألمانيا تصب الرصاص على الماء
يعتقد الألمان أن الأشكال التخيلية التى تتكون من خلال صب الرصاص على الماء البارد هي حظ المواطن فى العام الجديد وأن هذا الشكل هو التنبؤ بحالة فى العام الجديد.

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