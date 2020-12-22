«ممر شرفي وقاعة فرعونية».. كيف أبهرت أمانة البرلمان النواب الجُدد؟

ـ علامات استرشادية

ـ ممر شرفي

ـ قاعة فرعونية

ـ استضافة فندقية

ـ إجراءات ضد كورونا

ـ حقيبة النواب

ـ القاعة الرئيسية

ـ متحف البرلمان

ـ قاعة الصحفيين

أشاد أعضاء مجلس النواب، عن القائمة الوطنية لمحافظات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بجهود الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي خلال حفل استقبالهم لاستخراج كارنيهات العضوية.وأكد النواب أن الأمانة العامة اهتمت بأدق وأصغر التفاصيل، ولم تترك أي حسابات للظروف، وهو ما انعكس على التنظيم.قامت الأمانة العامة بتخصيص الباب رقم 4، لاستقبال النواب، وحرصت على وجود موظفين لاصطحاب النواب إلى مقر قاعة استخراج كارنيهات العضوية، ووضعت علامات استرشادية منذ دخول النواب من باب المجلس، مكتوبا عليها إلى مقر قاعة الاستقبال، وهو الأمر الذي يسر على النواب الجدد معرفة مقر القاعة المخصصة لهم بسهولة ويسر.وقبل دخول النواب إلى مقر مبنى مجلس النواب، حيث توجد قاعة استخراج الكارنيهات، أقامت الأمانة العامة ممر شرفي، توسطته سجادة خضراء، وهو الأمر الذي قابله النواب بحالة من الانبهار من روعة التنظيم.واختارت الأمانة العامة لمجلس النواب، البهو الفرعوني الذي تم تصميمه على الطراز الفرعوني، ليكون مقر استقبال النواب، وهو ما جعل المشهد أكثر ابهارا للنواب حيث خصصت أمانة المجلس عددا من الموظفين، لطباعة كارنيهات عضوية النواب.وعلى طريقة الفنادق الكبرى، خصصت أمانة المجلس مكان داخل البهو الفرعوني، يحتوي على وجبات خفيفة ومشروبات، للنواب ومرافقيهم والإعلاميين.واتخذت أمانة المجلس عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة وإجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب لمواجهة فيروس كورونا وتزويد البهو بعدد كبير من زجاجات الكحول لتطهير الأيدى بجانب توفير الكمامات الطبيةشملت الإجراءات الاحترازية تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبى،ووضعت الأمانة العامة للنواب عددا من الإجراءات الاحترازية شملت قياس درجة الحرارة،وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبيةكما تم تجهيز الحقائب البرلمانية للنواب الجدد، وفقا للكشف النهائى الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات،وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب في وقت قصير.ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب، برنامج للأعضاء الجدد بعد استخراج الكارنيهات، حيث خصصت عدد من الموظفين لاصطحابهم إلى القاعة الرئيسية التي تعقد بها جلسات المجلس، وحرص عدد كبير من النواب على التقاط الصور التذكارية داخلها.تضمن البرنامج اصطحاب النواب لمتحف البرلمان، والذي يحوي تاريخ المجلس التشريعي، حيث يضم مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات. ويشغل المتحف قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية في مصر في العصر الحديث، كما يضم المتحف قسما لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلسوأصدر المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس تكليفات بتخصيص قاعة ٢٥يناير وقاعة الاجتماعات الملحقة بها للإعلاميين لإجراء الحوارات الصحفية مع النواب الجدد، كما تم إعداد بوفيه لاستقبال النواب والإعلاميين في ضوء حفل استقبال النواب الجدد.يذكر أن النائب عطية الفيومي،وجه التحية للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية لاستخراج كارنيهات العضوية، قائلا: الإجراءات لم تستغرق دقيقتين.ومن جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، إن المستشار محمود فوزي، الأمين العام أبهر النواب بحفل استقبال يليق بنواب الشعب وبتاريخ البرلمان المصري العريق.ووجه المستشار محمود فوزي، الأمين العام للبرلمان الشكر لجميع موظفي الأمانة العامة على تفانيهم واخلاصهم في العمل مؤكدا ان الجميع يعمل بروح الفريق الواحد قائلا:"لا اعمل لوحدى فالبرلمان مؤسسة كبيرة تضم عدد كبير من المتخصصين أصحاب الكفاءات العالية في كافة المجالات ".