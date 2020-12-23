تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:07 ص
ننشر لمتابعي «الدستور» تفاصيل حالة الطقس في مصر والمحافظات بعد أن شهد محرك «جوجل»، بشكل يومي، البحث عن حرارة الجو ليأخذ المواطن حذره قبل مغادرة المنزل، وأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا، ونأتي لكم بتفاصيل درجات الحرارة وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي، لتشهد محافظات مصر تغيرًا في حالة الطقس بشكل كبير تمامًا.
وعن الأمطار
1 - أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
2 - أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
وعن الرياح
حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020
تشهد سماء مصر طقسًا معتدلًا نهارًا مصحوبًا بشبورة مائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة وتنشط على السواحل الغربية وبارد ليلًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، شديد البرودة ليلًا، دافئ نهارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بارد ليلًا.
وعن الأمطار
1 - أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
2 - أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
وعن الرياح
1 - حالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين وثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
2 -حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
تصل الحرارة في القاهرة 20 13
الإسكندرية 19 13
تصل الحرارة في وادى النطرون 20 14
طنطا 20 12
تصل الحرارة في شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 13
تصل الحرارة في بلطيم 20 14
مطروح 18 12
تصل الحرارة في السلوم 18 12
سيوة 19 09
تصل الحرارة في بورسعيد 20 15
دمياط 19 14
تصل الحرارة في الزقازيق 20 13
المنصورة 20 12
تصل الحرارة في الإسماعيلية 21 11
السويس 21 12
تصل الحرارة في العريش 20 12
رفح 20 12
تصل الحرارة في راس سدر 21 12
نخل 19 04
تصل الحرارة في نويبع 24 18
طابا 18 11
تصل الحرارة في كاترين 20 05
الطور 22 13
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 15
الغردقة 25 16
تصل الحرارة في مرسى علم 24 15
الفيوم 21 10
تصل الحرارة في بنى سويف 21 10
المنيا 22 08
تصل الحرارة في أسيوط 22 09
سوهاج 23 10
تصل الحرارة في قنا 25 10
الأقصر 26 11
تصل الحرارة في أسوان 27 12
إدفو 27 12
تصل الحرارة في أبو سمبل 26 12
الوادي الجديد 26 08
تصل الحرارة في الشلاتين 28 18
أبو رماد 27 18
تصل الحرارة في حلايب 26 19
رأس حدربة 27 19
درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى جميع المحافظاتالعظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 20 13
الإسكندرية 19 13
تصل الحرارة في وادى النطرون 20 14
طنطا 20 12
تصل الحرارة في شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 13
تصل الحرارة في بلطيم 20 14
مطروح 18 12
تصل الحرارة في السلوم 18 12
سيوة 19 09
تصل الحرارة في بورسعيد 20 15
دمياط 19 14
تصل الحرارة في الزقازيق 20 13
المنصورة 20 12
تصل الحرارة في الإسماعيلية 21 11
السويس 21 12
تصل الحرارة في العريش 20 12
رفح 20 12
تصل الحرارة في راس سدر 21 12
نخل 19 04
تصل الحرارة في نويبع 24 18
طابا 18 11
تصل الحرارة في كاترين 20 05
الطور 22 13
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 15
الغردقة 25 16
تصل الحرارة في مرسى علم 24 15
الفيوم 21 10
تصل الحرارة في بنى سويف 21 10
المنيا 22 08
تصل الحرارة في أسيوط 22 09
سوهاج 23 10
تصل الحرارة في قنا 25 10
الأقصر 26 11
تصل الحرارة في أسوان 27 12
إدفو 27 12
تصل الحرارة في أبو سمبل 26 12
الوادي الجديد 26 08
تصل الحرارة في الشلاتين 28 18
أبو رماد 27 18
تصل الحرارة في حلايب 26 19
رأس حدربة 27 19