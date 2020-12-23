تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020





حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020







1 - أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

2 - أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



وعن الرياح





1 - حالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين وثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.









درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى جميع المحافظات العظمى الصغرى



تصل الحرارة في القاهرة 20 13



الإسكندرية 19 13



تصل الحرارة في وادى النطرون 20 14



طنطا 20 12



تصل الحرارة في شبين الكوم 20 13



دمنهور 19 13



تصل الحرارة في بلطيم 20 14



مطروح 18 12



تصل الحرارة في السلوم 18 12



سيوة 19 09



تصل الحرارة في بورسعيد 20 15



دمياط 19 14



تصل الحرارة في الزقازيق 20 13



المنصورة 20 12



تصل الحرارة في الإسماعيلية 21 11



السويس 21 12



تصل الحرارة في العريش 20 12



رفح 20 12



تصل الحرارة في راس سدر 21 12



نخل 19 04



تصل الحرارة في نويبع 24 18



طابا 18 11



تصل الحرارة في كاترين 20 05



الطور 22 13



تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 15



الغردقة 25 16



تصل الحرارة في مرسى علم 24 15



الفيوم 21 10



تصل الحرارة في بنى سويف 21 10



المنيا 22 08



تصل الحرارة في أسيوط 22 09



سوهاج 23 10



تصل الحرارة في قنا 25 10



الأقصر 26 11



تصل الحرارة في أسوان 27 12



إدفو 27 12



تصل الحرارة في أبو سمبل 26 12



الوادي الجديد 26 08



تصل الحرارة في الشلاتين 28 18



أبو رماد 27 18



تصل الحرارة في حلايب 26 19



رأس حدربة 27 19

يهمك أيضًا | تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع القادم 2 -حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 20 13الإسكندرية 19 13تصل الحرارة في وادى النطرون 20 14طنطا 20 12تصل الحرارة في شبين الكوم 20 13دمنهور 19 13تصل الحرارة في بلطيم 20 14مطروح 18 12تصل الحرارة في السلوم 18 12سيوة 19 09تصل الحرارة في بورسعيد 20 15دمياط 19 14تصل الحرارة في الزقازيق 20 13المنصورة 20 12تصل الحرارة في الإسماعيلية 21 11السويس 21 12تصل الحرارة في العريش 20 12رفح 20 12تصل الحرارة في راس سدر 21 12نخل 19 04تصل الحرارة في نويبع 24 18طابا 18 11تصل الحرارة في كاترين 20 05الطور 22 13تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 15الغردقة 25 16تصل الحرارة في مرسى علم 24 15الفيوم 21 10تصل الحرارة في بنى سويف 21 10المنيا 22 08تصل الحرارة في أسيوط 22 09سوهاج 23 10تصل الحرارة في قنا 25 10الأقصر 26 11تصل الحرارة في أسوان 27 12إدفو 27 12تصل الحرارة في أبو سمبل 26 12الوادي الجديد 26 08تصل الحرارة في الشلاتين 28 18أبو رماد 27 18تصل الحرارة في حلايب 26 19رأس حدربة 27 19