رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:07 ص
جريدة الدستور
طباعة
ننشر لمتابعي «الدستور» تفاصيل حالة الطقس في مصر والمحافظات بعد أن شهد محرك «جوجل»، بشكل يومي، البحث عن حرارة الجو ليأخذ المواطن حذره قبل مغادرة المنزل، وأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا، ونأتي لكم بتفاصيل درجات الحرارة وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي، لتشهد محافظات مصر تغيرًا في حالة الطقس بشكل كبير تمامًا.


حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020


تشهد سماء مصر طقسًا معتدلًا نهارًا مصحوبًا بشبورة مائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة وتنشط على السواحل الغربية وبارد ليلًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، شديد البرودة ليلًا، دافئ نهارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بارد ليلًا.

وعن الأمطار 

1 - أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
2 - أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعن الرياح

1 - حالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين وثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

2 -حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى جميع المحافظات

العظمى الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

تصل الحرارة في وادى النطرون 20 14

طنطا 20 12

تصل الحرارة في شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 13

تصل الحرارة في بلطيم 20 14

مطروح 18 12

تصل الحرارة في السلوم 18 12

سيوة 19 09

تصل الحرارة في بورسعيد 20 15

دمياط 19 14

تصل الحرارة في الزقازيق 20 13

المنصورة 20 12

تصل الحرارة في الإسماعيلية 21 11

السويس 21 12

تصل الحرارة في العريش 20 12

رفح 20 12

تصل الحرارة في راس سدر 21 12

نخل 19 04

تصل الحرارة في نويبع 24 18

طابا 18 11

تصل الحرارة في كاترين 20 05

الطور 22 13

تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 16

تصل الحرارة في مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

تصل الحرارة في بنى سويف 21 10

المنيا 22 08

تصل الحرارة في أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

تصل الحرارة في قنا 25 10

الأقصر 26 11

تصل الحرارة في أسوان 27 12

إدفو 27 12

تصل الحرارة في أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 26 08

تصل الحرارة في الشلاتين 28 18

أبو رماد 27 18

تصل الحرارة في حلايب 26 19

رأس حدربة 27 19

يهمك أيضًا | تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع القادم

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي موقع وزارة التربية والتعليم

الزمالك يعلن إصابة لاعبين وإدارى وعضو بالجهاز الطبى بكورونا

«الوزراء» يكشف حقيقة ظهور بؤر إصابة بـ«إنفلونزا الطيور» في المحافظات

بالصدفة.. الزمالك يكتشف إصابة طارق حامد ومحمود علاء بكورونا

الصور

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بمليارى جنيه فى أسيوط فى 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

الزمالك يعلن إصابة لاعبين وإدارى وعضو بالجهاز الطبى بكورونا

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

إنفوجراف

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

بكين تحيى الذكرى السنوية الـ600 للمعبد السماوى

طائرة بدون طيار تساعد فى البحث عن قاتل زوجته بالصين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 23-12-2020

رغم الإغلاق.. فرنسا تسمح بدخول سائقى الشاحنات من بريطانيا

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

منع كتاب «عبادة الأحجار عند الساميين» للمفكر فراس السواح

مشعلو الحرائق فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

فنون الخط العربى وجمالياته فى مكتبة مصر الجديدة

الإنسان الآله.. نظرة لما ستصنعه العلوم الحديثة فى حياتنا