واشنطن تدعو مجلس الأمن لعزل إيران دوليًا

أكد ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، رفض إيران الامتثال لمطالب مجلس الأمن يجب أن يُقابَل بضغوط دبلوماسية واقتصادية ومزيد من العزل الدولي.وقال ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن في كلمة له- مساء اليوم- خلال جسلة بشأن إيران، إن أعضاء المجلس يجب أن يدينوا سلوك إيران المزعزع للاستقرار والأمن العالميين.وشدد المندوب الأمريكي على أن إيران تواصل تهديد السلم والأمن الإقليميين الأمر الذي يتطلب التدخل لوقفه.وعقد مجلس الأمن، جلسة عاجلة بشأن برنامج إيران النووي والصاروخي.وأعلنت الأمم المتحدة، أن إيران عززت منشأة نطنز النووية بأجهزة طرد مركزي، داعية إياها إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي، فيما أكد الاتحاد الأوروبي، أن انتشار السلاح النووي يشكل تهديدا عالميا، مشيرا إلى أنه تم بذل جهودا كبيرة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.