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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موعد إجازة نصف السنة في المدارس والجامعات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:34 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
ريم محمود
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ننشر مواعيد إجازة نصف السنة بالمدارس والجامعات، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة قرارات خلال الأيام الماضية كان أبرزها رفع الغياب.

امتحانات نصف السنة

ومن المقرر، طبقا لخطة وزارة التربية والتعليم أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2020/2021، حيث بدأت الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهى يوم الخميس 24 يونيو 2021.

ووفقًا للخريطة الزمنية، بدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 يستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا) على أن يبدأ الفصل الدراسى الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

أما فيما يخض الجامعات، أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020 2021، حيث تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17102020، وتستمر الدراسة لمدة 14 أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2112021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 2312021 حتى الخميس 422021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

إجازة نص السنة

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6-2-2021 حتى يوم الخميس 18-2-2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20-2-2021، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي في الخميس 10-6-2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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موعد بدء إجازة امتحانات نصف العام 2021


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