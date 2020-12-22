الأمن الوطني العراقي: نسعى مع أربيل لحل مشكلة عودة النازحين

قال رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبد الغني الأسدي، إن أذرع التعاون الأمني يجب أن تمتد لكل محافظات العراق بما فيها مدن إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن بغداد وأربيل تسعيان للوصول إلى صيغة حل لمشكلة عودة النازحين.وأضاف الأسدي - على هامش لقائه وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء -: إن هدف الزيارة إلى الأقليم هي توسعة قاعدة التعاون الأمني والعمل بمساحة مشتركة أكبر، ومهمتنا الأمنية متشعبة المهام والواجبات لذا لابد من تفعيل التعاون المشترك.وتابع: وجدنا روح عالية من الاستعداد للتعاون الأمني بين جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية في الأقليم، ونسعى للوصول إلى صيغة حل لمشكلة عودة النازحين، معربًا عن استعداده لفتح باب التعاون بشكل أوسع وبما يخدم الأمن بصورة عامة وبما يعزز وصول الجميع إلى بر الأمان.