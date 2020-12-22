«الحسيني»: دخول معارضين في القوائم سابقة لأول مرة منذ الخديوي إسماعيل

قال الإعلامي يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، إنه لأول مرة منذ الخديوي إسماعيل تدخل المعارضة ضمن القوائم الانتخابية، مشيرًا إلى أن المجلس الجديد يتميز بالتعددية.وأشار عقب الحصول على كارنيه عضوية المجلس واستلام الحقيبة البرلمانية، إلى أن أهم أولويات برلمان 2021 هى 105 مليون مواطن مصر، مؤكدًا أن من بين الأولويات أيضا الاقتصاد الوطني خصوصا بعدما أظهر تقرير بلوم برج أن اقتصاد مصر من أقوى 20 اقتصاد بالعالم.وأشار «الحسيني»، إلى أنه سينضم للجنة العلاقات الخارجية كرغبة أولى، والشئون العربية رغبة ثانية، والثقافة والإعلام رغبة ثالثة.وأكد أنه يستهدف من وجوده بلجنة العلاقات الخارجية بناء روابط قوية وفاعلة مع الكونجرس الأمريكي، وكذلك البرلمان الأوروبي.