رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحسيني»: دخول معارضين في القوائم سابقة لأول مرة منذ الخديوي إسماعيل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:23 م
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال الإعلامي يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، إنه لأول مرة منذ الخديوي إسماعيل تدخل المعارضة ضمن القوائم الانتخابية، مشيرًا إلى أن المجلس الجديد يتميز بالتعددية.

وأشار عقب الحصول على كارنيه عضوية المجلس واستلام الحقيبة البرلمانية، إلى أن أهم أولويات برلمان 2021 هى 105 مليون مواطن مصر، مؤكدًا أن من بين الأولويات أيضا الاقتصاد الوطني خصوصا بعدما أظهر تقرير بلوم برج أن اقتصاد مصر من أقوى 20 اقتصاد بالعالم.

وأشار «الحسيني»، إلى أنه سينضم للجنة العلاقات الخارجية كرغبة أولى، والشئون العربية رغبة ثانية، والثقافة والإعلام رغبة ثالثة.

وأكد أنه يستهدف من وجوده بلجنة العلاقات الخارجية بناء روابط قوية وفاعلة مع الكونجرس الأمريكي، وكذلك البرلمان الأوروبي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

الصور

image description

تطوير مدخل قرية نزة قرار بمنفلوط بأسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

ضبط 5 أطنان زيوت منتهية الصلاحية و21 ألف زجاجة مجهولة المصدر بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد دورات ترجمة لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

الخصومات تدفع لزيادة الصراعات بين الموظفين

«التكاليف الغارقة».. القردة تشبه البشر

لبنانية تفوز بجائزة «لوريال اليونسكو» للنساء في مجال العلوم

عودة سفينة البحث العلمى الصينية «تانسوه-2» بعد رحلة استكشافية

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اللقاح الصيني..وأهل الشر
مؤمن المحمدي
يعني إيه موهبة؟
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
المزيد

الثقافة

في 2020.. «الثقافة» تنتج 325 عرضا مسرحيا.. وترعى 14 مهرجانا فنيا

«وداع الكبار».. زبيدة عطا: الإهمال تسبب في وفاة فتحي غانم (حوار)

لقاءات أدبية ومحاضرات بثقافة أسيوط

قوافل ثقافية وفنية تجوب بنى سويف