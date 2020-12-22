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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية الاتحاد الأفريقي تدين العنف في الجمهورية الوسطى وتدعو لانتخابات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي
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أدانت مفوضية الاتحاد الأفريقي، عودة أعمال العنف، في عدة مناطق بجمهورية أفريقيا الوسطى، ما تسبب في وقوع خسائر في الأرواح، الأمر الذي يسهم في تعطيل العملية الانتخابية المرتقبة نهاية الشهر الجاري.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد - في بيان اليوم الثلاثاء -عن قلقه البالغ إزاء تطور الوضع السياسي والأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى، منبها جميع الأطراف السياسية الفاعلة في جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى أن الانتخابات تظل الوسيلة الشرعية الوحيدة للوصول إلى السلطة، داعيا إلى العمل على إجراء الانتخابات وفقا لدستور جمهورية أفريقيا الوسطى ومعاييرها، واتساقا مع المبادئ الدولية والقارية والإقليمية التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في إفريقيا.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي أصحاب المصلحة وجميع المواطنين في وسط أفريقيا إلى الهدوء وضبط النفس، والعمل لتنفيذ الكامل لاتفاقات السلام وإيجاد حلول توافقية تهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والتماسك الاجتماعي.

وشدد على تضامن الاتحاد الأفريقي ومساندته لشعب وسط أفريقيا، مكررا التزام الاتحاد المستمر بالعمل إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والآليات الإقليمية لدعم عقد مؤتمر ديمقراطي يتسم بالمصداقية والشفافية والديمقراطية.

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