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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020.. وأبرز خدماتها للمواطنين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية
شيماء حسين
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حظى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020، على نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الأخيرة عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك تحميل المراجعات النهائية لطلاب المعاهد الأزهرية قبل بدأ امتحاناتهم لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية تحميل الكتب الدراسية والمراجعات النهائية من خلال المنصات الإلكتروني التي أطلقها الأزهر الشريف ليتمكن الطلاب من التحصيل الدراسي.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

ويستطيع طلاب المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية العامة مرورا بالمرحلة الإعدادية الدخول عبر الموقع الالكتروني الأزهرية الشريف ليتمكنوا من تحميل الكتب الدراسية والمراجعات النهائية عبر المنصات الإلكترونية التي أطلقها الأزهر الشريف لطلابه لاستذكار دروسهم قبل بدأ الامتحانات بوقت كاف من خلال هذا الرابط ( من هنا ) وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أخذتها الحكومة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة.

معلومات عن بوابة الأزهر الإلكترونية

تقدم بوابة الأزهر الشريف مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين أبرزها إمكانية تحميل المناهج الدراسية لطلاب المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل الدراسية و مركز الفتوى الإلكترونية الذي يتيح للمواطنين الاستفسار عن كافة المشاكل الفقهية كما يشمل مرصد مكافحة التطرف الذي يوضح حقيقة الدين الإسلامي الحنيف وعلاقة العبد بربه كما تضم البوابة كافة زيارات شيخ الأزهر الخارجية والهدف منها و جريدة صوت الأزهر التي تعد أحد منابر الدعوة الإسلامية.

مواعيد امتحانات طلاب المعاهد الأزهرية

يمكن لطلاب الأزهر متابعة رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لمعرفة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائية والإعدادية والتي تنعقد في 23 يناير المقبل وسط إجراءات احترازية صارمة خوفا على أرواح الطلاب وذويهم من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر من بسرعة كبيرة بلمس الأسطح المصابة بالعدوى.

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