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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الخميس.. منير حنا يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:37 ص
المطران منير حنا
المطران منير حنا
مونيكا جرجس
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تستعد الكنيسة الأسقفية بمصر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد الخميس 25 ديسمبر الجاري.

ويترأس المطران منير حنا صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ليلة 24 ديسمبر الجاري.

وكشفت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر تفاصيل اجتماع اللجنة الطبية بشأن الاستعداد للأعياد في ظل جائحة كورونا.

وأكد الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في بيان عن الكنيسة اليوم، أن اللجنة التنفيذية قررت إيقاف كافة الأنشطة كثيفة العدد والفرعية مثل اجتماعات مدارس الأحد والشباب مع استمرار خدمات الآحاد أو الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حتى نهاية العام ومع متابعة المستجدات أولا بأول.

وقررت اللجنة إقامة احتفال ليلة عيد الميلاد 24 من ديسمبر الجاري، في موعده الثامنة مساء، وتوفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين، بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة، وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين، وكذلك توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد، ويقام احتفال 25 ديسمبر بنفس الإجراءات مع إيقاف الاحتفالات برأس السنة.

وأضافت الكنيسة الأسقفية، في بيانٍ آخر لها: "يترأس قداس العيد الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية بأعداد محدودة تناسب ظروف حظر التجمعات تجنبا لوباء كورونا".

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