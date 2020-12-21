«سأكشف الحقائق بالأدلة».. ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

أعلن ربيع ياسين، مساء اليوم، المدير الفني لمنتخب الشباب استقالته.وقال في خطاب استقالته: "أتقدم باعتذاري عن عدم التواجد في المنتخبات الوطنية الفترة المقبلة بعد الأحداث الأخيرة التي لحقت بي ومنتخب الشباب سأقوم خلال الفترة المقبلة بكشف كل الحقائق بالأدلة والمستندات التي أدت لحرمان المنتخب من فرصة تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".