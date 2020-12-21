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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة تحذير المواطنين من الوقوف لأكثر من 3 دقائق فى محطات مترو الانفاق

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:09 م
مترو أنفاق
مترو أنفاق
نعمات مدحت
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تداولت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال "ميديا" تفيد تحذير المواطنين من الوقوف لأكثر من 3 دقائق في محطات مترو الأنفاق، مما أثار غضب بين رواد التواصل الاجتماعي، وشغل الحدث بال الكثير من المواطنين، حيث استمرت عمليات البحث للتأكد من حقيقة تلك الشائعة التي تم بثها عبر وسائل التواصل.

حقيقة تحذير المواطنين من الوقوف لأكثر من 3 دقائق فى محطات مترو الانفاق


من جانبها، خرجت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ببيان رسمي، عبر منصاتها الإلكترونية نفت خلاله الأنباء التي تم نشرها عبر المواقع الإلكترونية، التي جاءت بشأن وجود تعليمات لنظار المحطات بضرورة الإعلان الدائم للركاب من خلال الإذاعات الداخلية للمحطات، بعدم التوقف على الرصيف نهائيًا بعد انتهاء رحلة الراكب، لمدة لا تزيد عن 3 دقائق أو الانصراف قبل قدوم القطار القادم عقب انتهاء رحلته، لافتة إلى أنها لا تمت للواقع بصلة، وعارية تماما عن الحقيقة.

وناشدت إدارة المترو، المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بمراعاة الدقة وتحري الحقيقة، في كل ما ينشر حول المترو الذي يعد من أهم وأسرع  وسيلة مواصلات للمواطن يوميا، مؤكدة على من يقوم بنشر تلك الإدعاءات الرجوع إلى المركز الإعلامي الخاص بإدارة المترو للتأكد من حقيقة تلك الأخبار، وعدم التسرع في بث أنباء تثير الرعب لدى المواطنين والعاملين.

مترو الأنفاق

ويشار إلى أن مترو الأنفاق بالقاهرة، يعتبر أول خط مترو تم تسييره في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا، حيث يعد أحد أهم وسائل المواصلات في القاهرة، ويضم ثلاث خطوط، وتسعى إدارة المترو إلى تدشين الخط الرابع في الفترة الحالية، ويقوم بنقل ما يقرب من 3.6 مليون راكب يومياً.


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