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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«السيادة السوداني» يؤكد حرص الحكومة على إقرار السلام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:55 م
الفريق أول ركن عبد
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص الحكومة الجاد على إقرار السلام الشامل لينعم المواطن بالاستقرار والتنمية.

وأشاد البرهان، لدى لقائه اليوم الإثنين، مع وفد قبيلة الغلفان من ولاية جنوب كردفان برئاسة أمير القبيلة على حمدوك فضل، بالدور الذي ظلت تضطلع به الإدارات الأهلية بجنوب كردفان دعما للسلام والاستقرار والمصالحات.

وأكد دعم الحكومة للمرافق الخدمية التي دمرتها الحرب وتهيئة البيئة للعائدين إلى مناطقهم.

من جانبه، أوضح أمير قبيلة الغلفان أن الخدمات تأثرت سلبًا نتيجة للدمار الذي خلفته الحرب في المنطقة، وخاصة في مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب، مما يتطلب دعمًا حكوميًا في ظل العودة العكسية للمواطنين للمنطقة بعد توقف الحرب.

وأشار إلى أن أهالي المنطقة يستشرفون حاليًا السلام الذي أصبح واقعًا مُعاشًا في ولاية جنوب كردفان، مضيفًا أن منطقة الغلفان من المناطق الواعدة التي يمكن أن تسهم بفعالية في الاقتصاد الوطني.

وأكد دعم القبيلة للخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق السلام بالسودان، معربًا عن تقديره لرئيس مجلس السيادة لما أبداه من روح طيبة واستجابة لمختلف القضايا التي طرحت خلال اللقاء.

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