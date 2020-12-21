رئيس تونس: لا مجال للخونة ولن ترهبنا الاغتيالات

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الدولة قائمة برجالها ونسائها وبقواتها الأمنية والعسكرية ولن تسقط مهما فعلوا ورتبوا وارتكبوا جرائم، مؤكدًا أن القوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الإرباك.وأكد الرئيس التونسي- خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجيوش اليوم الإثنين بقصر قرطاج- ثقته المطلقة في القوات المسلحة الأمنية والعسكرية وفي وطنيتها وفي قدراتها وعزمها الثابت الذي لا يلين على الحفاظ على مؤسسات الدولة".وعلق سعيد، على عملية ذبح مواطن تونسي على يد مجموعة إرهابية بولاية القصرين، أمس الأحد، قائلًا: "لن تُرهبنا الاغتيالات التي تستمر من الوحوش ومن يقف وراءهم"، مؤكدًا "أن هؤلاء يعتقدون أن تونس لقمة سائغة لكن الدولة صامدة بقواتها المسلحة".وأضاف: "لا مجال في تونس للخونة الذين يريدون ضرب الدولة"، مشددًا على "أنه سيتم إحباط كل محاولات الضرب من الداخل والخارج، وأن التاريخ سيثبت من هو الوطني ومن انخرط في الشبكات الإجرامية ومن خان الوطن".