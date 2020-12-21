لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تعبر مضيق هرمز نحو الخليج

أعلنت البحرية الأمريكية، مساء الإثنين، عبور غواصة الصواريخ الموجهة يو إس إس جورجيا التي تعمل بالطاقة النووية مضيق هرمز ودخلت الخليج العربي لأول مرة في المنطقة.وقالت البحرية الأمريكية في بيان اليوم إن طرادات صواريخ موجهة كانت برفقة الغواصة النووية التي عبرت مضيق هرمز الإيراني متوجهة نحو الخليج العربي، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.يأتي ذلك في ظل توتر بين الولايات المتحدة وإيران خاصة بعد اغتيال العالم النووي محسن زاده في طهران، بجانب عمليات أخرى استهدفت قواتها في العراق.وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، أبلغت أمس نظيرتها العراقية بأن واشنطن لن تسكت إذا تعرضت مصالحها للخطر في العراق.وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أن الهجمات ضد سفارة واشنطن ببغداد سببها عدم اكتراث الفصائل بتحذيرات الولايات المتحدة.