بورصة أبوظبي تخسر 11.2 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم

شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع غير متوقع، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.79% خاسرًا 40.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5073.157 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 11.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 721.147 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 156.9 مليون سهم، بقيمة 504.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 3434 صفقة.ونزلت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 3.78%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 3.48%، يليه قطاع العقار بنسبة 3.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.13%.وارتفعت 3 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة طيران أبوظبي بنسبة 2.86%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 1.03%، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 0.77%، فيما تراجع 22 سهمًا على رأسها سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 4.98%