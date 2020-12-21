«كفى حشوا».. مطالبات باقتصار وحدات المناهج الأخيرة على الاطلاع

طالبت فاطمة فتحي، أدمن جروب "تعليم بلا حدود"، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بجعل الوحدة الأخيرة بالمناهج الدراسية للاطلاع، خاصة بعد تقديم موعد الامتحانات من 23 يناير إلى 10 يناير.وقالت فتحي: "نجد أن الكثير من الطلبه متأخرين في المنهج لأن الكثير مع متابعتهم لقناة (مدرستنا) احتاجوا إلى الدروس والمجموعات لتطبيق الدرس لمتابعة المعلم".وأضافت، أنه تأخر صدور لائحة المجموعات المدرسية، أدى لتفعيلها متأخرًا، غير أن مواد اللغات على "مدرستنا" تم أيضا تفعيلها بعد مرور أكثر من شهر ونظرا للتقديم في موعد الامتحانات ومع حاله الهلع التي أصابت البيت المصري وسط عصف الموجة الثانية لفيروس كورونا.وناشدت أدمن "تعليم بلاحدود" وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تجعل الوحدة الأخيرة للاطلاع فقط، مشيرة إلى أن استكمال المنهج أصبح متاح على قناة "مدرستنا" للاطلاع عليه ووسط مجهود الوزارة لإتاحة المعلومة وعدم المساس بالمحتوى العلمي لكل سنة دراسية وسط هذه الجائحة، لعلمنا أن المنهج تراكمي وهذا ما تحرص الوزاره على ترسيخه.كما ناشدت داليا الحزاوي، أدمن "ائتلاف أولياء أمور مصر"، وزارة التعيلم، بجعل الوحدة الأخيرة للاطلاع فقط، متسائلة: "كيف يستطيع الطالب أن يذاكر هذا الكم من المناهج ويراجع قبل الامتحان؟"، خاصًة أن هذا العام تقلص دور المدرسة وأصبح الحضور عدد قليل من الأيام واعتمد الطالب على نفسه في تحصيل المناهج.كما طالبت هند شاهين، مسؤول جروب منارة مصر التعليمية، بسرعة الاستجابة لمطالب أولياء الأمور، بجعل الوحدة الأخيرة من المنهج للاطلاع، وخصوصا مع تقدم الامتحانات، خاصة أن المنهج طويل ولحد الآن لم يتم الانتهاء منه.وشددت أن المنهج ليس حشو معلومات، ولكن الفهم والاستدراك أهم من الكم بالمناهج الدراسية الموجودة، بالإضافة أن الانتهاء من المنهج يمثل عب كبير على الأسرة، لطول المنهج وقصر الوقت.ومن جهته، فقد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا قرار منتهي، والدولة بأكملها قررت استكمال المحتوى التعليمي في المدارس والجامعات وأعدت كل المصادر للتعلم.وشدد الوزير، خلال تصريحات خاصة، أنه لا نحتمل دفعات غير مؤهله اكثر من ذلك، مطالبًا بعدم إثارة هذا الموضوع لانه قرار منتهي وكذلك التقييم الحقيقي.