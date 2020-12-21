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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نرمين الفقي حائرة بسبب ابنتها في «شارع 9»

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:57 ص
جريدة الدستور
محمد قدري
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قارب طاقم عمل مسلسل "شارع 9" على الانتهاء من تصوير المسلسل الجديد المقرر عرضه بداية العام المقبل، ضمن مسلسلات الموسم الشتوي والعمل تدور أحداثه في 45 حلقة، ويتبقى لهم عدة أسابيع فقط.

وتقدم الفنانة نيرمين الفقي في العمل شكلا مختلفا لها، بدور أم للفنانة الشابة منة عرفة وتدخل في مشكلات اجتماعية بسبب تربية الابنة الشابة، وهي الفكرة العامة للعمل بشكل عام حيث يحوي أكثر من 4 قصص اجتماعية في مكان واحد جميعهم في إطار العلاقات الاجتماعي.

مسلسل "شارع 9" يشارك فيه كلا من رانيا يوسف، وأحمد وفيق، ومحمود عبد المغنى، وياسر على ماهر، وأحمد جمال سعيد والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.

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