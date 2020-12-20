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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فلندا وألمانيا تتسلمان 20 طفلا وامرأة من عوائل «داعش» الإرهابي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:47 م
عوائل داعش
عوائل داعش
محمد عمر
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سلمت الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أكثر من 20 طفلًا وامرأة من عوائل تنظيم داعش الإرهابي إلى ممثلين عن حكومات أوروبية.

وسلم مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية بمدينة القامشلي، ثلاث سيدات مريضات، و12 طفلًا من عوائل داعش إلى الحكومة الألمانية، كما تسلم وفد فنلندي من الإدارة الذاتية، امرأتين و6 أطفال من عوائل داعش بموجب وثيقة عودة رسمية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وارتفعت حصيلة المفرج عنهم من قبل الإدارة الذاتية، منذُ مطلع العام 2020، إلى 143 طفلًا و9 نساء من جنسيات غير سورية لممثلين عن دولهم، وهؤلاء جميعهم من عوائل داعش القابعين ضمن دويلة الهول الواقعة أقصى جنوبي شرقي الحسكة، وكان آبائهم وأزواجهم مقاتلين في صفوف التنظيم، إما قتلوا في معارك سابقة، أو فُقدوا.

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