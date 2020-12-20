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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يعلق الطيران مع بريطانيا بسبب ظهور سلالة جديدة من كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:24 م
الطيران مع بريطانيا
الطيران مع بريطانيا
محمد عمر
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قررت الحكومة المغربية، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا ابتداء من اليوم الأحد، إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها.

وكانت السلطات الفرنسية، قررت تعليق حركة النقل مع بريطانيا لمدة 48 ساعة بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة أسرع انتشارا.

يذكر أن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك صرح، في وقت سابق اليوم، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة، مضيفا: "نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".

وأعلنت عدة دول مثل ألمانيا وإيرلندا والكويت تعليق حركة الطيران مع بريطانيا خوفا من السلالة الجديدة من كورونا.

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