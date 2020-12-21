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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 21-12-2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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في إطار البحث المستمر علي تفاصيل حالة الطقس في مصر والمحافظات يوميا قبل مغادرة المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا، نأتي لكم بتفاصيل درجات الحرارة وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي لكم، لتشهد محافظات مصر تغيرًا في حالة الطقس بشكل متغير تمامًا.

حالة الطقس فى مصر اليوم

تشهد سماء مصر نهارًا مائلا للدفء في القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد الرياح معتدلة، ودافئًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويكون الطقس باردًا ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وعن الأمطار تكون هناك أمطار خفيفة (30%تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ومرتفع جوي آخر فى طبقات الجو العليا.

وعن الرياح:
1 - حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.
2 - حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين فى جميع المحافظات

العظمى الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 22 13
الإسكندرية 21 14
تصل الحرارة في وادى النطرون 21 14
طنطا 21 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 21 13
دمنهور 21 14
تصل الحرارة في بلطيم 22 14
مطروح 20 13
تصل الحرارة في السلوم 19 11
سيوة 21 11
تصل الحرارة في بورسعيد 22 15
دمياط 22 15
تصل الحرارة في الزقازيق 21 13
المنصورة 21 13
تصل الحرارة في الإسماعيلية 22 11
السويس 21 13
تصل الحرارة في العريش 20 13
رفح 19 14
تصل الحرارة في رأس سدر 22 12
نخل 18 05
تصل الحرارة في نويبع 23 17
طابا 20 13
تصل الحرارة في كاترين 16 04
الطور 24 13
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17
الغردقة 25 16
تصل الحرارة في مرسى علم 25 15
الفيوم 22 10
تصل الحرارة في بني سويف 22 10
المنيا 23 08
تصل الحرارة في أسيوط 23 08
سوهاج 23 09
تصل الحرارة في قنا 24 11
الأقصر 25 11
تصل الحرارة في أسوان 26 12
إدفو 26 12
تصل الحرارة في أبوسمبل 25 12
الوادي الجديد 25 11
تصل الحرارة في شلاتين 28 18
أبورماد 27 18
تصل الحرارة في حلايب 26 19
رأس حدربة 27 19.

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