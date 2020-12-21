تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 21-12-2020

حالة الطقس فى مصر اليوم





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في إطار البحث المستمر علي تفاصيلوالمحافظات يوميا قبل مغادرة المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا، نأتي لكم بتفاصيل درجات الحرارة وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي لكم، لتشهد محافظات مصر تغيرًا في حالة الطقس بشكل متغير تمامًا.تشهد سماء مصر نهارًا مائلا للدفء في القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد الرياح معتدلة، ودافئًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويكون الطقس باردًا ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وعن الأمطار تكون هناك أمطار خفيفة (30%تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ومرتفع جوي آخر فى طبقات الجو العليا.وعن الرياح:1 - حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.2 - حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 22 13الإسكندرية 21 14تصل الحرارة في وادى النطرون 21 14طنطا 21 13تصل الحرارة في شبين الكوم 21 13دمنهور 21 14تصل الحرارة في بلطيم 22 14مطروح 20 13تصل الحرارة في السلوم 19 11سيوة 21 11تصل الحرارة في بورسعيد 22 15دمياط 22 15تصل الحرارة في الزقازيق 21 13المنصورة 21 13تصل الحرارة في الإسماعيلية 22 11السويس 21 13تصل الحرارة في العريش 20 13رفح 19 14تصل الحرارة في رأس سدر 22 12نخل 18 05تصل الحرارة في نويبع 23 17طابا 20 13تصل الحرارة في كاترين 16 04الطور 24 13تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17الغردقة 25 16تصل الحرارة في مرسى علم 25 15الفيوم 22 10تصل الحرارة في بني سويف 22 10المنيا 23 08تصل الحرارة في أسيوط 23 08سوهاج 23 09تصل الحرارة في قنا 24 11الأقصر 25 11تصل الحرارة في أسوان 26 12إدفو 26 12تصل الحرارة في أبوسمبل 25 12الوادي الجديد 25 11تصل الحرارة في شلاتين 28 18أبورماد 27 18تصل الحرارة في حلايب 26 19رأس حدربة 27 19.