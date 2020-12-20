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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-12-2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:08 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يبحث المواطنين يوميًا عن حالة الطقس اليوم في مصر قبل مغادرة المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا، ونأتي لكم بتفاصيل درجات الحرارة وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي لكم، لتشهد محافظات مصر تغيرًا في حالة الطقس بشكل متغير تمامًا.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويشهد القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية، جنوب سيناء، طقسا دافئا، أما عن شمال الصعيد فيكون مائلا إلى الدفئ، فيما يميل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، أما ليلاً يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن الرياح:
1 - حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.
2 - حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى جميع المحافظات

العظمى الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 21 13
الإسكندرية 20 14
تصل الحرارة في وادي النطرون 21 14
طنطا 21 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 21 13
دمنهور 21 14
تصل الحرارة في بلطيم 22 14
مطروح 19 13
تصل الحرارة في السلوم 19 11
سيوة 20 11
تصل الحرارة في بورسعيد 21 15
دمياط 21 15
تصل الحرارة في الزقازيق 21 13
المنصورة 20 13
تصل الحرارة في الإسماعيلية 20 11
السويس 21 13
تصل الحرارة في العريش 20 13
رفح 19 14
تصل الحرارة في رأس سدر 22 12
نخل 18 05
تصل الحرارة في نويبع 23 17
طابا 20 13
تصل الحرارة في كاترين 16 04
الطور 24 13
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17
الغردقة 25 16
تصل الحرارة في مرسى علم 25 15
الفيوم 22 10
تصل الحرارة في بنى سويف 22 10
المنيا 22 08
تصل الحرارة في أسيوط 22 08
سوهاج 23 09
تصل الحرارة في قنا 24 11
الأقصر 25 11
تصل الحرارة في أسوان 26 12
إدفو 26 12
تصل الحرارة في أبوسمبل 25 12
الوادي الجديد 25 11
تصل الحرارة في شلاتين 28 18
أبورماد 27 18
تصل الحرارة في حلايب 26 19
رأس حدربة 27 19.

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