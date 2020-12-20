تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-12-2020

حالة الطقس اليوم في مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى جميع المحافظات العظمى الصغرى



تصل الحرارة في القاهرة 21 13

الإسكندرية 20 14

تصل الحرارة في وادي النطرون 21 14

طنطا 21 13

تصل الحرارة في شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 14

تصل الحرارة في بلطيم 22 14

مطروح 19 13

تصل الحرارة في السلوم 19 11

سيوة 20 11

تصل الحرارة في بورسعيد 21 15

دمياط 21 15

تصل الحرارة في الزقازيق 21 13

المنصورة 20 13

تصل الحرارة في الإسماعيلية 20 11

السويس 21 13

تصل الحرارة في العريش 20 13

رفح 19 14

تصل الحرارة في رأس سدر 22 12

نخل 18 05

تصل الحرارة في نويبع 23 17

طابا 20 13

تصل الحرارة في كاترين 16 04

الطور 24 13

تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 16

تصل الحرارة في مرسى علم 25 15

الفيوم 22 10

تصل الحرارة في بنى سويف 22 10

المنيا 22 08

تصل الحرارة في أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

تصل الحرارة في قنا 24 11

الأقصر 25 11

تصل الحرارة في أسوان 26 12

إدفو 26 12

تصل الحرارة في أبوسمبل 25 12

الوادي الجديد 25 11

تصل الحرارة في شلاتين 28 18

أبورماد 27 18

تصل الحرارة في حلايب 26 19

رأس حدربة 27 19.

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يبحث المواطنين يوميًا عن حالة الطقس اليوم في مصر قبل مغادرة المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا، ونأتي لكم بتفاصيل درجات الحرارة وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي لكم، لتشهد محافظات مصر تغيرًا في حالة الطقس بشكل متغير تمامًا.ويشهد القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية، جنوب سيناء، طقسا دافئا، أما عن شمال الصعيد فيكون مائلا إلى الدفئ، فيما يميل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، أما ليلاً يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وعن الرياح:1 - حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.2 - حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.