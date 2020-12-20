أحمد وفيق عن تمثال محمد صبحي: «اللى عنده صبحي زينا نقوله يا عمنا»

تعرض الفنان الكبير محمد صبحي، خلال الساعات الماضية، لموجة من الانتقادات والهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب حفل التكريم الذي أقامه مؤخرا لعدد كبير من النجوم وصناع الفن ممن شاركوه في مسيرته الفنية، وقدم لهم دروعا عليها اسمه وصورته.وسألت «الدستور» الفنان أحمد وفيق أحد المكرمين من قبل الفنان محمد صبحي عن أزمة الانتقادات التى شنها البعض تجاه صبحي واتهامه بالحب الزائد لنفسه، وكان رده أن الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة وشرف لأى فنان أن يتم تكريمه من قبل صبحي، فهو ليس مجرد فنان بل هو مؤسسة فنية على مدار نصف قرن من العطاء الفني، وعندما أراد أن يقدم تكريم لكل من عاصروه نجاحه فكان من الطبيعي أن يحمل اسمه وشكله.وأضاف وفيق: في ناس تصحي الصبح تعمل مهرجان وتمثال من «العتبة» وتكتب عليها اسمها وفِي مجلات ومواقع «مجهولة» وتوزع صكوك الجودة ويفتح أحد فمه بكلمة.. لكن الفنان محمد صبحي بيكرم اللي ساهموا في نجاحه هايقدم إيه لهم هل سيقدم تمثال لطائر السنونو؟.وأضاف وفيق: معظم اللي انتقدوه معتقدين إنه بيكرم نفسه، وهو لا يحتاج لذلك لأننا نرى محمد صبحي مؤسسة فنية وعندما يقدم تكريما أرى أنه من العادي يكون هذا شكل الجائزة.. واختتم أحمد وفيق حديثه: "ده محمد صبحي احنا عندنا كام محمد صبحي.. وعلى رأي المثل اللي عنده صبحي زينا نقوله يا عمنا".