«طلّقوني.. جوزي حلق زيرو».. أغرب المشاكل الزوجية على السوشيال

خطيبتي بخيلة

«مش خايفة على باقتى»

«هطلب الطلاق.. جوزى مبيطلعلوش دقن»

«جوزى حلق زيرو.. أنا مخنوقه وهموت»

«خطيبتى جبتلى طقم داخلى»

تعتبر المشاكل الزوجية من الأمور الطبيعية التى لا تخلو منها البيوت المصرية، لكن فى عصر السوشيال ميديا اختلفت المشاكل، فمنها ما هو كوميدى ومنها ما هو غريب ويثير سخرية رواد منصات التواصل.فى التقرير التالي نأخذك فى جولة لمعرفة أغرب المشاكل الزوجية التى أثارت سخرية وغضب بعض المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعى.من المشكلات التى أثارت السخرية، شكوى أحد الأشخاص من خطيبته، حيث طالبها بشراء "طقم حلل" بـ30 ألف جنيه، حيث وصفها بأنها بخيلة.من المشكلات التى أثارت سخرية المتابعين على مواقع التواصل شكوى أحد الرجال من خطيبته، بسبب عدم خوفها على باقة هاتفه، حيث قرر أنه سيتركها.«مش قادرة استحمل، جوزى مش بيطلعلوا دقن».. هكذا قالت إحدى المتزوجات بأن زوجها غشّها، حيث إنه بدون "دقن" الأمر الذى دفعها لطب الطلاق منه.«حقيقي من بعد ما عمل كده وأنا هموت مخنوقة مش طايقة أبص فى وشه»، هكذا علقت إحدى الزوجات فالمشكلة تتمثل فى "حلاقة زيرو" لزوجها، حيث وصفت زوجها بـ«السلاية».من المشكلات التى أثارت سخرية المتابعين، حيث اشتكى خطيب من خطيبته بأنها فى عيد ميلادة قدمت له ملابس داخلية، الأمر الذى جعلة يفكر بأنه جريئة وأنها عديمة الحياء.