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لايف ستايل

«طلّقوني.. جوزي حلق زيرو».. أغرب المشاكل الزوجية على السوشيال

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:07 ص
المشاكل الزوجية على
المشاكل الزوجية على السوشيال
إسلام جمال
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تعتبر المشاكل الزوجية من الأمور الطبيعية التى لا تخلو منها البيوت المصرية، لكن فى عصر السوشيال ميديا اختلفت المشاكل، فمنها ما هو كوميدى ومنها ما هو غريب ويثير سخرية رواد منصات التواصل.

فى التقرير التالي نأخذك فى جولة لمعرفة أغرب المشاكل الزوجية التى أثارت سخرية وغضب بعض المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعى.

خطيبتي بخيلة
من المشكلات التى أثارت السخرية، شكوى أحد الأشخاص من خطيبته، حيث طالبها بشراء "طقم حلل" بـ30 ألف جنيه، حيث وصفها بأنها بخيلة.

«مش خايفة على باقتى»
من المشكلات التى أثارت سخرية المتابعين على مواقع التواصل شكوى أحد الرجال من خطيبته، بسبب عدم خوفها على باقة هاتفه، حيث قرر أنه سيتركها.

«هطلب الطلاق.. جوزى مبيطلعلوش دقن»

«مش قادرة استحمل، جوزى مش بيطلعلوا دقن».. هكذا قالت إحدى المتزوجات بأن زوجها غشّها، حيث إنه بدون "دقن" الأمر الذى دفعها لطب الطلاق منه.

«جوزى حلق زيرو.. أنا مخنوقه وهموت»

«حقيقي من بعد ما عمل كده وأنا هموت مخنوقة مش طايقة أبص فى وشه»، هكذا علقت إحدى الزوجات فالمشكلة تتمثل فى "حلاقة زيرو" لزوجها، حيث وصفت زوجها بـ«السلاية».

«خطيبتى جبتلى طقم داخلى»
من المشكلات التى أثارت سخرية المتابعين، حيث اشتكى خطيب من خطيبته بأنها فى عيد ميلادة قدمت له ملابس داخلية، الأمر الذى جعلة يفكر بأنه جريئة وأنها عديمة الحياء.
«طلّقوني.. جوزي حلق زيرو».. أغرب المشاكل الزوجية على السوشيال
«طلّقوني.. جوزي حلق زيرو».. أغرب المشاكل الزوجية على السوشيال
«طلّقوني.. جوزي حلق زيرو».. أغرب المشاكل الزوجية على السوشيال
«طلّقوني.. جوزي حلق زيرو».. أغرب المشاكل الزوجية على السوشيال
«طلّقوني.. جوزي حلق زيرو».. أغرب المشاكل الزوجية على السوشيال
«طلّقوني.. جوزي حلق زيرو».. أغرب المشاكل الزوجية على السوشيال
«طلّقوني.. جوزي حلق زيرو».. أغرب المشاكل الزوجية على السوشيال
«طلّقوني.. جوزي حلق زيرو».. أغرب المشاكل الزوجية على السوشيال
«طلّقوني.. جوزي حلق زيرو».. أغرب المشاكل الزوجية على السوشيال
«طلّقوني.. جوزي حلق زيرو».. أغرب المشاكل الزوجية على السوشيال

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