«مستر أولمبيا 2020».. بيج رامي في عيون الصحافة الأجنبية

سلطت وسائل الإعلام الأجنبية الضوء على فوز لاعب كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي، المعروف باسم بيج رامي، الذي توج بلقب مستر أولمبيا 2020، في أكبر بطولة دولية في كمال الأجسام.وكالة "شينخوا" الصينية، قالت في تقريرها إن بيج رامي سبق أن أصيب بفيروس كورونا COVID-19 في أكتوبر الماضي، ورغم ذلك حقق الفوز ليصبح أول لاعب كمال أجسام عربي يحمل لقب مستر أولمبيا.ونقلت الوكالة عن أحمد الشيخ، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة قوله إن الوزارة دعمت دائما بيج رامي وتابعت عن كثب إصابته وعلاجه حتى تعافى وجلب هذا الفوز إلى مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم والمساعدة لجميع الرياضيين والفرق الرياضية في مصر.وذكرت شينخوا إن لاعب كمال الأجسام المصري البالغ من العمر 36 عامًا استطاع هزيمة حامل اللقب براندون كاري وحامل اللقب سبع مرات وحصل على الميدالية الذهبية IFBB وشيكًا بقيمة 400000 دولار أمريكي.فيما سلط موقع " muscleandfitnes" الضوء على هذا الإنجاز تحت عنوان "بيج رامي يفوز بأولمبيا 2020"، مشيرا إلى أن اللاعب المفضل لدى الكثيرين حصل أخيرا على أرقى لقب في كمال الأجسام بعد رحلة مليئة بالمتاعب ليتوج على رأس قائمة أفضل 5 لاعبين في برنامج مستر أولمبيا لعام 2020، تلاه براندون كاري حامل اللقب ثم فيل هيث وهادي شوبان ووليام بوناك.موقع " thebridge" الإنجليزي أكد أن هذه البطولة تعتبر أكبر مسابقة كمال أجسام في العالم والعديد من المشجعين ينتظرون بفارغ الصبر تنظيمها كل عام، إلا أن بيج رامي استطاع الفوز باللقب هذا العام لأول مرة في تاريخه، مشيرة إلى أن هذه البطولة تعتبر حدثا شهيرا في كمال الأجسام حيث تمنح العديد من لاعبي كمال الأجسام فرصة لعرض قوتهم الرياضة.موقع "menshealth" الإسباني، قال إن صعود ممدوح السبيعي كان مذهلًا منذ أن ترك وظيفته كصياد سمك في سن الـ 26 ليكرس نفسه بالكامل لرياضة كمال الأجسام، ومنذ عام 2013، زاد وزنه بمقدار 36 كيلوغرامًا وغالبًا ما يكون لافتًا لحجمه غير المتناسب مقارنة بمنافسيه المعتادين، مشيرا إلى بيج رامي استطاع تحقيق شعبية كبيرة بين متابعيه.موقع " ganniku" الألماني، قال إن بيج رامي فاز في النهاية وبشكل غير متوقع بالبطولة، فقد فاجأ كلًا من المعجبين والحكام، مشيرا إلى أن المواطن المصري كان مستعدًا بلا شك لبطولة مستر أولمبيا 2020 بل وتمكن من تحسين مستواه مجددا فسبق أن شارك في هذه البطولة من قبل، ما جعل اللقب يذهب إليه بجدارة.أما مجلة " EBENE MAGAZINE" الفرنسية، قالت إنه بيج رامي استطاع تدمير باقي منافسيه وأقصاهم حتى من كان حاملا للقب طوال سنوات ماضية، إلا أن اللاعب المصري استطاع هذا العام إقصاء جميع منافسيه بجدارة بفضل أدائه ليصبح الفائز السادس عشر في تاريخ هذه المسابقة.