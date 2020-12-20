التضامن: 132 ألف مريض تلقوا علاج الإدمان فى 2020

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان، أن عدد حالات المرضى المترددة على المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن خلال عام 2020، بلغت 132 ألفا و502 مريض، وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى وتأهيل بنسبة ذكور 87.87% وإناث 12.13%.وأوضح أن هذه الخدمات تم تقديمها مجانًا، وفى سرية تامة بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بعام 2014 والتى بلغ عدد الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية 55593 مريضا، وذلك نتيجة زيادة التوسع فى إنشاء المراكز العلاجية بالمحافظات المختلفة.وأضاف عثمان فى بيان، أن خدمات الخط الساخن تمتد إلى ما بعد العلاج من الإدمان كالتأهيل النفسى والدمج المجتمعى للمتعافيين كأفراد نافعين فى المجتمع، من خلال إتاحة فرصة لتمويل مشروعات صغيرة للمتعافين بمبادرة "بداية جديدة"، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، إلى جانب توفير العلاج من الأمراض المصاحبة كفيروس C B ومرض الإيدز.كما يدعم الصندوق الأنشطة الرياضية لدعم مفهوم الرياضة ونبذ السلوكيات السلبية كالتدخين وتعاطى المخدرات، بجانب أنه تم العمل على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للخط الساخن ودعم وقدرات العاملين فى مجال العلاج من خلال تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على البرامج العلاجيبة الحديثة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة إلى جانب اتاحة فرص الالتحاق بدبلوم متخصص فى مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع كلية الأداب جامعة القاهرة.وأوضح "عثمان"، أن الخط الساخن (16023) لعلاج الإدمان يعمل على مدار الساعة مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات وتقديم المشورة للمرضى وأسرهم.وأضاف، أنه تم تنفيذ مبادرة "احمي نفسك واحمينا" وذلك عن طريق توزيع إرشادات على المرضى المترددين على عيادات الخط الساخن تتضمن رسائل توعوية تعرفهم بخطورة الفيروس وكيفية انتقاله وطرق الحماية منه وإرشادات هامة للتعامل داخل العيادات كذلك التنسيق مع المراكز التأهيلية والمستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لتنفيذ عدد من التدخلات تخصيص أماكن جيدة التهوية ومفتوحة لانتظار المرضى صرف الأدوية للمرضى (الحالات المستقرة) كل 15 يوم لتقليل التردد على العيادات منعًا للتكدس، والتأكيد على حضور المرضى بمفردهم قدر الإمكانات، وتطهير العيادات وتعقيمها بصورة يومية وتوفير المطهرات للمرضى المترددين على العيادات.وأوضح، أنه فى حالة ظهور أي أعراض تجاه مريض الإدمان مثل (ارتفاع درجة الحرارة) يتم عزله فورًا ووضعه تحت الملاحظة ولو تبين ان انخفاض درجة الحرارة لاي سبب عادي يتم اعادته إلى برنامج العلاج مرة أخرى، أما في حالة الاشتباه يتم اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية وايضا إعداد جلسات العلاج الجمعي من خلال شبكة الإنترنت باستخدام أحد البرامج المتخصصة ( 1600 ) جلسة.وأشار إلى أنه تم تقديم الدعم النفسي للمتعافين وأسرهم من خلال بث مباشر على موقع الصندوق الإلكتروني والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات "32 حلقة بث مباشر "، كذلك تنفيذ فيديو تحفيزي لدعم المتعافين للتمسك بالتعافي في ظل الضغوط والتوترات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على صفحة الصندوق الرسمية Facebook،بالاضافه الى تنفيذ حملات توعوية للمتعافين والمدخنين عن خطورة التدخين وعلاقته بفيروس كورونا المستجد، والتأثير السلبي لتدخين أثر الإصابة بالفيروس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.