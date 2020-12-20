اليونان: نسعى لمنع إنشاء قاعدة تركية في ليبيا

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن بلاده تسعى إلى منع إنشاء قاعدة تركية في ليبيا، كما تسعى إلى تراجع حكومة الوفاق الوطني الليبية، بقيادة فائز السراج، عن مذكرة التفاهم البحرية الموقّعة مع أنقرة.وقال دندياس، في لقاء مع صحيفة «تو فيما» اليونانية، حول الوضع في ليبيا: "نحن ملتزمون بالسعي إلى تغيير سلوك تركيا تجاه أوروبا، وحتى الآن لم تتخذ أوروبا قرارا حازما بشأن المسار الذي نريد أن تسلكه العلاقات الأوروبية التركية".وأضاف دندياس أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد قطاعي الاقتصاد والتجارة التركيين هي بمثابة خطوة أولى، وهناك احتمال كبير أن تتوسع إلى عقوبات ضد أفراد وكيانات أخرى.وشدد دندياس على أن تأثير العقوبات الأمريكية على تركيا سيصبح واضحا مع الوقت، موضحًا أن تلك العقوبات رسالة قوية وواضحة.