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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الإنتاج الحربي: علينا الاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة السيارات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:42 م
المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج
إيمان ماهر - وفاء علي
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قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه بالحديث عن استراتيجية صناعة السيارات، لابد أن ننظر البداية وهو أن يكون لدينا الصناعات المغذية لصناعة السيارات وهو ما تهتم بيه الإنتاج الحربي مثل مكونات المحرك والمساعدين وبعض أجزاء من الصاج للمركبات.

وتابع خلال مؤتمر "مصر تستطيع"، إن الدولة تتوجه إلى استخدام الغاز، حيث أن مصر بها احتياطي غاز حوالي 200 ترليون مكعب، لذا تحفز الدولة الغاز بدل البنزين والسولار ولابد أن يكون لدينا دور في ذلك.

وأوضح: "بدأنا في إنشاء بعض خطوط التحويل التي تستخدم بنزين وغاز بها وبدأنا في خطوط اسطوانات الغاز ولكن لابد أن ندخل في مجال المحرك الذي ينتج غاز فقط، وأن نستعد لهذه المرحلة".

وأشار إلى أن الصناعات المغذية لصناعة السيارات لابد الاهتمام بها ونحن بدأنا بالفعل في بذل جهودنا تجاه ذلك، حيث إننا لدينا مصانع للبطاريات وهناك تحالف بين الهيئة والإنتاج الحربي لإنتاج مصنع إطارات ينتج 7 مليون إطار في السنة.

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